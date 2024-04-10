Иванов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти05.11.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работал на железной дороге дежурным по станции.
Награда
Неизвестно
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Панова) Анна Васильевна
Смерть
05.11.1947
Причина смерти: трагически погиб