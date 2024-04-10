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Иванов Сергей Иванович

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

05.11.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Панова) Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
работал на железной дороге дежурным по станции.
Награда
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Панова) Анна Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
05.11.1947
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Причина смерти: трагически погиб

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