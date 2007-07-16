Баскова (Панова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскова (Панова) Мария Васильевна

Баскова (Панова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

23.02.1920

Дата смерти

16.07.2007

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920

Отец: Панов Василий Николаевич

Мать: Панова Ольга Алексеевна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
По Книга записей о рождении Красноармейского р-на 1920 г . (ОГАЧО, ф.Р2083, оп.1, д.67) родилась 11.02.1920
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басков Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.12.1943

Сын: Басков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Басков Иван Михайлович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Награда
16.12.1946
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Награда
07.04.1949
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Медаль " За трудовое отличие"
Рождение ребёнка
17.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басков Иван Михайлович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
16.07.2007
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.