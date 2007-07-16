Баскова (Панова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1920
Дата смерти16.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1920
Отец: Панов Василий Николаевич
Мать: Панова Ольга Алексеевна
По Книга записей о рождении Красноармейского р-на 1920 г . (ОГАЧО, ф.Р2083, оп.1, д.67) родилась 11.02.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1943
Отец ребёнка: Басков Иван Михайлович
Награда
16.12.1946
Медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг."
Награда
07.04.1949
Медаль " За трудовое отличие"
Рождение ребёнка
17.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Басков Иван Михайлович
Смерть
16.07.2007