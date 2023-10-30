Ульяна Мироновна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Мирон Федотович
Мать: Федора Гавриловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530 Взята из болдырево
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Степанида Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иов Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Яков Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич
Лутнево, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-5931-N?i=7&wc=M6MV-RTL%3A224254401%2C226324801%2C226561901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Лавреньевна
Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Савельевич
Смерть
1788