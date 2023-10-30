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Ульяна Мироновна

Место рождения

Болдырево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Мирон Федотович

Мать: Федора Гавриловна

Болдырево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530 Взята из болдырево
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Степанида Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иов Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Яков Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич

Лутнево, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-5931-N?i=7&wc=M6MV-RTL%3A224254401%2C226324801%2C226561901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Лавреньевна

Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Савельевич

Смерть
1788
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