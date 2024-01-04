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Иван Лаврентьевич

Место рождения

Лутнево, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Лаврентий Савельевич

Мать: Ульяна Мироновна

Лутнево, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-5931-N?i=7&wc=M6MV-RTL%3A224254401%2C226324801%2C226561901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Рождение ребёнка
12.04.1805 ст.

Сын: Хрисанф Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

Комарно
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степановна

Смерть
Неизвестно
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