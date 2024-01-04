Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Лаврентий Савельевич
Мать: Ульяна Мироновна
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Рождение ребёнка
1792
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
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Рождение ребёнка
12.04.1805 ст.
Сын: Хрисанф Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
Комарно
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степановна
Смерть
Неизвестно