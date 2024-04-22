Мирон Федотович
Место рождения
Дата рожденияС 1709 по 1714
Дата смерти16.06.1772 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1714
Отец: Федот Дометиевич
Мать: Акилина Гавриловна
ИВ1737 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN7-VZ7?i=333&wc=MD1W-C68%3A224327401%2C224327402%2C224334501&cc=1929531 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9Q3S?i=228&wc=M... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ульяна Мироновна
Мать ребёнка: Федора Гавриловна
Болдырево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530 Взята из болдырево
Смерть
16.06.1772 ст.
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-JQP?i=57&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FH-CKK1 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9Q3S?i=228&wc=M6MV... Показать все