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Мирон Федотович

Место рождения

Болдырево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

С 1709 по 1714

Дата смерти

16.06.1772 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1714

Отец: Федот Дометиевич

Мать: Акилина Гавриловна

Болдырево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
ИВ1737 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBN7-VZ7?i=333&wc=MD1W-C68%3A224327401%2C224327402%2C224334501&cc=1929531 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9Q3S?i=228&wc=M... Показать все
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ульяна Мироновна

Мать ребёнка: Федора Гавриловна

Болдырево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530 Взята из болдырево
Смерть
16.06.1772 ст.
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-JQP?i=57&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FH-CKK1 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9Q3S?i=228&wc=M6MV... Показать все
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