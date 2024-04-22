Лаврентий Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Савелий
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Степанида Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иов Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Яков Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ульяна Мироновна
РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-5931-N?i=7&wc=M6MV-RTL%3A224254401%2C226324801%2C226561901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Лавреньевна
Мать ребёнка: Ульяна Мироновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семен Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ульяна Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Мироновна
Смерть
1788