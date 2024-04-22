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Лаврентий Савельевич

Место рождения

Лутнево, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Савелий

Мать: не указана

Лутнево, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc=M6MV-NP8%3A224254401%2C226324801%2C226397501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Степанида Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ульяна Мироновна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иов Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Мироновна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Яков Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Мироновна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Мироновна

Лутнево, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-5931-N?i=7&wc=M6MV-RTL%3A224254401%2C226324801%2C226561901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9DHW?i=498&wc... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ульяна Мироновна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Лавреньевна

Мать ребёнка: Ульяна Мироновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Семен Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Мироновна

Смерть
1788
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