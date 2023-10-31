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Иов Лаврентьевич
Иов Лаврентьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
1786
Пол
Мужской
Отец
Лаврентий Савельевич
Около 1739 г.р.
Мать
Ульяна Мироновна
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Лаврентий Савельевич
Мать:
Ульяна Мироновна
Смерть
1786
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