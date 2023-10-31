Иов Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иов Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Лаврентий Савельевич

Мать: Ульяна Мироновна

Смерть
1786
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