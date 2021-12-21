Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

21.12.21

Дата смерти

06.02.2012

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1923 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.21

Отец: Мутафов Яков Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротинин Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.1956

Сын: Сиротинин Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Сиротинин Юрий Алексеевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиротинин Юрий Алексеевич

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
06.02.2012
Борисполь, Київська область

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