Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена
Место рожденияМариуполь
Дата рождения21.12.21
Дата смерти06.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.21
Отец: Мутафов Яков Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1956
Сын: Сиротинин Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Сиротинин Юрий Алексеевич
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиротинин Юрий Алексеевич
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
06.02.2012
Борисполь, Київська область