Сиротинин Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1923
Дата смерти19.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1956
Сын: Сиротинин Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
19.08.1984