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Сиротинин Юрий Алексеевич

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Место рождения

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.06.1923

Дата смерти

19.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

21 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена

Рождение ребёнка
03.04.1956

Сын: Сиротинин Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
19.08.1984

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