Сиротинин Игорь Юрьевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1982
Сын: Сиротинин Дмитрий Игорьевич
Мать ребёнка: Сиротинина (Юрова) Ирина Юрьевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.11.1986
Мать ребёнка: Сиротинина (Юрова) Ирина Юрьевна
Борисполь, Київська область