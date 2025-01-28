Сиротинин Игорь Юрьевич 18.01.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сиротинин Игорь Юрьевич

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

18.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1959

Отец: Сиротинин Юрий Алексеевич

Мать: Сиротинина (Мутафова) Вероника Яковлена

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротинина (Юрова) Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
29.06.1982

Сын: Сиротинин Дмитрий Игорьевич

Мать ребёнка: Сиротинина (Юрова) Ирина Юрьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.11.1986

Сын: Сиротинин Юрий Игорьевич

Мать ребёнка: Сиротинина (Юрова) Ирина Юрьевна

Борисполь, Київська область

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