Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1858
Отец: Быков Афанасий Илларионович
Мать: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
23.01.1881
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1883
Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1885
Сын: Сидоров Спиридон Борисович
Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1888
Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1890
Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1893
Дочь: Федосья Борисовна
Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1895
Дочь: Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно