Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1858

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1858

Отец: Быков Афанасий Илларионович

Мать: Лукерья Андреева

Рождение ребёнка
23.01.1881

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1883

Сын: Сидоров Фёдор Борисович

Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1885

Сын: Сидоров Спиридон Борисович

Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1888

Сын: Сидоров Иван Борисович

Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Сидоров Ефим Борисович

Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1893

Дочь: Федосья Борисовна

Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1895

Дочь: Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Сидоров Борис Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Борис Петрович

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