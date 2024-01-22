Сидоров Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

01.01.1969

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1888 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Сидоров Борис Петрович

Мать: Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1915

Дочь: (Косогорова(Сидорова)) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: (Сидорова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Сидоров Иван Иванович

Мать ребёнка: (Сидорова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Сидорова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: (Сидорова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сидорова) Дарья Ивановна

Смерть
01.01.1969

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