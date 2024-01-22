Быков Афанасий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1819
Отец: Быков Илларион Михайлович
Мать: Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Быков Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Сидорова Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Андреева