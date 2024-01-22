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Быков Афанасий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1819

Отец: Быков Илларион Михайлович

Мать: Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Быков Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Сидорова Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Быков Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Андреева

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