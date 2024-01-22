Сидоров Спиридон Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Спиридон Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1885

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1885

Отец: Сидоров Борис Петрович

Мать: Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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