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(Быкова) Лукерья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Афанасий Илларионович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Быков Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Быков Афанасий Илларионович

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Быков Афанасий Илларионович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Быков Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Быков Афанасий Илларионович

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