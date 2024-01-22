(Быкова) Лукерья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Быков Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Быков Афанасий Илларионович
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Быков Афанасий Илларионович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Быков Афанасий Илларионович