Быков Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1876
Дочь: (Быкова) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: (Быкова) Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.09.1881
Дочь: (Быкова) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: (Быкова) Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.09.1884
Мать ребёнка: (Быкова) Аграфена Дмитриевна