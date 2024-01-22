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Быков Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Быков Афанасий Илларионович

Мать: (Быкова) Лукерья Андреева

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Быкова) Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.09.1876

Дочь: (Быкова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: (Быкова) Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.09.1881

Дочь: (Быкова) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: (Быкова) Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.09.1884

Сын: Быков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: (Быкова) Аграфена Дмитриевна

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