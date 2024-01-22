(Быкова) Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова) Аграфена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.09.1876

Дочь: (Быкова) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.09.1881

Дочь: (Быкова) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.09.1884

Сын: Быков Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Афанасьевич

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