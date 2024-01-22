(Быкова) Аграфена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1876
Дочь: (Быкова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.09.1881
Дочь: (Быкова) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.09.1884
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Афанасьевич