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Сидоров Фёдор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1883

Дата смерти

01.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1883

Отец: Сидоров Борис Петрович

Мать: Сидорова (Быкова) Параскева Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Рождение ребёнка
27.12.1902

Дочь: (Сидорова) Анисья Федоровна

Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Рождение ребёнка
?.02.1904

Сын: Сидоров Герасим Федорович

Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Сидорова) Вера Федоровна

Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: (Суворкина (Сидорова)) Галина (Агафья)

Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Смерть
01.01.1950

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