Сидоров Фёдор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1883
Дата смерти01.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1883
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1902
Дочь: (Сидорова) Анисья Федоровна
Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна
Рождение ребёнка
?.02.1904
Сын: Сидоров Герасим Федорович
Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Сидорова) Вера Федоровна
Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: (Суворкина (Сидорова)) Галина (Агафья)
Мать ребёнка: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна
Смерть
01.01.1950