(Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1885
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1885
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1902
Дочь: (Сидорова) Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович
Рождение ребёнка
?.02.1904
Сын: Сидоров Герасим Федорович
Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Сидорова) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: (Суворкина (Сидорова)) Галина (Агафья)
Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович