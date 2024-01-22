(Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1885

Отец: Митькин Ефим Афанасьевич

Мать: (Митькина) Мария Федоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Фёдор Борисович

Рождение ребёнка
27.12.1902

Дочь: (Сидорова) Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович

Рождение ребёнка
?.02.1904

Сын: Сидоров Герасим Федорович

Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Сидорова) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: (Суворкина (Сидорова)) Галина (Агафья)

Отец ребёнка: Сидоров Фёдор Борисович

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