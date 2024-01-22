(Сидорова) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Вера Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1902 г.р.
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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сидоров Фёдор Борисович

Мать: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Николай Григорьевич

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