(Суворкина (Сидорова)) Галина (Агафья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1914
Дата смерти23.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1940
Рождение ребёнка
25.05.1955
Рождение ребёнка
25.05.1955
Смерть
23.04.1998