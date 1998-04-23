(Суворкина (Сидорова)) Галина (Агафья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суворкина (Сидорова)) Галина (Агафья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1914

Дата смерти

23.04.1998

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: Сидоров Фёдор Борисович

Мать: (Сидорова (Митькина)) Домника Ефимовна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворкин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворкин Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворкин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворкин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворкин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворкин Владимир Федорович

Смерть
23.04.1998

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