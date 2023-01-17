Додор Илья Федоров
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Додор Федор Васильев
Мать: Додор Пелагея
Рождение ребёнка
17.12.1890
Дочь: Литвиненко Варвара Ильина
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
04.11.1901
Сын: Додор Филипп Ильин
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
28.04.1902
Дочь: Додор Пелагея Тарасова
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Додор Иван Ильин
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Додор Василий Ильин
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Трофимова
Смерть
Неизвестно