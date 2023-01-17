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Додор Илья Федоров

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Додор Федор Васильев

Мать: Додор Пелагея

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.12.1890

Дочь: Литвиненко Варвара Ильина

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Додор Филипп Ильин

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.04.1902

Дочь: Додор Пелагея Тарасова

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Додор Иван Ильин

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Додор Василий Ильин

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Трофимова

Смерть
Неизвестно
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