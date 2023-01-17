Додор Иван Ильин
Место рождения
Дата рождения21.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1905
Отец: Додор Илья Федоров
Мать: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Додор Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Додор Яков Иванов
Мать ребёнка: Додор Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Антонина
Смерть
Неизвестно