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Додор Иван Ильин

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1905

Отец: Додор Илья Федоров

Мать: Параскева Трофимова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Додор Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Яков Иванов

Мать ребёнка: Додор Антонина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Антонина

Смерть
Неизвестно
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