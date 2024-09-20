(Додор) Параскева Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Додор Илья Федоров
Рождение ребёнка
17.12.1890
Дочь: Литвиненко (Додор) Варвара Ильина
Отец ребёнка: Додор Илья Федоров
Рождение ребёнка
04.11.1901
Сын: Додор Филипп Ильин
Отец ребёнка: Додор Илья Федоров
Рождение ребёнка
28.04.1902
Дочь: Додор (Середа) Пелагея Тарасова
Отец ребёнка: Додор Илья Федоров
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Додор Иван Ильин
Отец ребёнка: Додор Илья Федоров
Рождение ребёнка
1910
Сын: Додор Василий Ильин
Отец ребёнка: Додор Илья Федоров
Смерть
Неизвестно