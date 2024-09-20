(Додор) Параскева Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Додор) Параскева Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Илья Федоров

Рождение ребёнка
17.12.1890

Дочь: Литвиненко (Додор) Варвара Ильина

Отец ребёнка: Додор Илья Федоров

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.11.1901

Сын: Додор Филипп Ильин

Отец ребёнка: Додор Илья Федоров

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.04.1902

Дочь: Додор (Середа) Пелагея Тарасова

Отец ребёнка: Додор Илья Федоров

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Додор Иван Ильин

Отец ребёнка: Додор Илья Федоров

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Додор Василий Ильин

Отец ребёнка: Додор Илья Федоров

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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