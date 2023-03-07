Додор Антонина
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Додор Иван Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Додор Яков Иванов
Отец ребёнка: Додор Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Додор Иван Ильин
Смерть
Неизвестно