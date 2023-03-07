Додор Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор Антонина

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Додор Иван Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Яков Иванов

Отец ребёнка: Додор Иван Ильин

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Иван Ильин

Смерть
Неизвестно
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