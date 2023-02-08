Додор Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Федор Васильев

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Додор) Мария Федорова

Отец ребёнка: Додор Федор Васильев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Додор Илья Федоров

Отец ребёнка: Додор Федор Васильев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Додор Антон Федорович

Отец ребёнка: Додор Федор Васильев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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