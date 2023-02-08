Додор Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Додор Федор Васильев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Додор) Мария Федорова
Отец ребёнка: Додор Федор Васильев
Рождение ребёнка
1872
Сын: Додор Илья Федоров
Отец ребёнка: Додор Федор Васильев
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Додор Федор Васильев
Смерть
Неизвестно