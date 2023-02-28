Додор Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти24.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Додоренко Василий Яковлев
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Додор Пелагея
Рождение ребёнка
1872
Сын: Додор Илья Федоров
Мать ребёнка: Додор Пелагея
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Додор Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Пелагея
Смерть
24.12.1883