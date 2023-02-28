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Додор Федор Васильев

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

24.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Додоренко Василий Яковлев

Мать: Евдокия

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Додор Пелагея

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Додор Илья Федоров

Мать ребёнка: Додор Пелагея

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Додор Антон Федорович

Мать ребёнка: Додор Пелагея

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Пелагея

Смерть
24.12.1883
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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