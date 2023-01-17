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Додор Антон Федорович

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Додор Федор Васильев

Мать: Додор Пелагея

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Шуляк Александра Антоновна

Мать ребёнка: Додор Дарья Ивановна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шуляк Александра Антоновна

Мать ребёнка: Додор Дарья Ивановна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Уразка Васса Антоновна

Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Миланья Антоновна

Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Карп Антонович

Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Ксения Марковна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Акилина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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