Додор Антон Федорович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Додор Федор Васильев
Мать: Додор Пелагея
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Шуляк Александра Антоновна
Мать ребёнка: Додор Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шуляк Александра Антоновна
Мать ребёнка: Додор Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Уразка Васса Антоновна
Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Миланья Антоновна
Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Додор Карп Антонович
Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Ксения Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Додор Ксения Марковна
Смерть
Неизвестно