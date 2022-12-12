Кондрашов Григорий Никонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиОколо 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Кондрашов Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна
Бракосочетание
До 1744
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Кондрашов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Хлебникова Аграфена Григорьевна
Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кондрашов Тит Григорьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна
Смерть
Около 1788