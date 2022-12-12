Кондрашов Григорий Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Григорий Никонович

Кондрашов Григорий Никонович

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Около 1788

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Кондрашов Никон Викулович

Мать: Кондрашова Аксинья Кирилловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Кондрашов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1744

Жена: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Кондрашов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Хлебникова Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кондрашов Тит Григорьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1788
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close