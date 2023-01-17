Кондрашова Аксинья Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиОколо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Кондрашов Григорий Никонович
Отец ребёнка: Кондрашов Никон Викулович
Бракосочетание
До 1722
Рождение ребёнка
Около 1726
Отец ребёнка: Кондрашов Никон Викулович
Смерть
Около 1783