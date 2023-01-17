Кондрашова Аксинья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Аксинья Кирилловна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Около 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Кондрашов Григорий Никонович

Отец ребёнка: Кондрашов Никон Викулович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1722

Муж: Кондрашов Никон Викулович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Кондрашов Иван Никонович

Отец ребёнка: Кондрашов Никон Викулович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1783
Тула, город Тула, Тульская область
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