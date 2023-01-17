Хлебникова (Кондрашова) Аграфена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Кондрашова) Аграфена Григорьевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Кондрашов Григорий Никонович

Мать: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Хлебникова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Хлебников Пётр Данилович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1776

Муж: Хлебников Пётр Данилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Хлебникова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Хлебников Пётр Данилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Хлебников Александр Петрович

Отец ребёнка: Хлебников Пётр Данилович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1829
Тула, город Тула, Тульская область
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