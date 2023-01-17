Хлебникова (Кондрашова) Аграфена Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Хлебникова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Хлебников Пётр Данилович
Бракосочетание
До 1776
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Хлебникова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Хлебников Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Хлебников Александр Петрович
Отец ребёнка: Хлебников Пётр Данилович
Смерть
1829