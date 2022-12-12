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Хлебников Пётр Данилович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Хлебникова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Хлебникова Аграфена Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1776

Жена: Хлебникова Аграфена Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Хлебникова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Хлебникова Аграфена Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Хлебников Александр Петрович

Мать ребёнка: Хлебникова Аграфена Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1815
Тула, город Тула, Тульская область
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