Хлебников Пётр Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Хлебникова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Хлебникова Аграфена Григорьевна
Бракосочетание
До 1776
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Хлебникова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Хлебникова Аграфена Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Хлебников Александр Петрович
Мать ребёнка: Хлебникова Аграфена Григорьевна
Смерть
1815