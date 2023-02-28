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Хлебников Александр Петрович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Хлебников Пётр Данилович

Мать: Хлебникова Аграфена Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Хлебникова Мария Александровна

Мать ребёнка: Хлебникова Мария Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1820

Жена: Хлебникова Мария Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Хлебникова Анна Александровна

Мать ребёнка: Хлебникова Мария Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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