Хлебников Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Хлебникова Мария Александровна
Мать ребёнка: Хлебникова Мария Васильевна
Бракосочетание
До 1820
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Хлебникова Анна Александровна
Мать ребёнка: Хлебникова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно