Хлебникова (Карпова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1820
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Хлебникова Мария Александровна
Отец ребёнка: Хлебников Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Хлебникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Хлебников Александр Петрович
Смерть
Неизвестно