Хлебникова (Карпова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Карпова) Мария Васильевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1820

Муж: Хлебников Александр Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Хлебникова Мария Александровна

Отец ребёнка: Хлебников Александр Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Хлебникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Хлебников Александр Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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