Кондрашова Васса Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиОколо 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Кондрашов Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович
Бракосочетание
До 1744
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Кондрашов Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Хлебникова Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кондрашов Тит Григорьевич
Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович
Смерть
Около 1789