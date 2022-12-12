Кондрашова Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Васса Дмитриевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Около 1789

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Кондрашов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1744

Муж: Кондрашов Григорий Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Кондрашов Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Хлебникова Аграфена Григорьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кондрашов Тит Григорьевич

Отец ребёнка: Кондрашов Григорий Никонович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1789
Тула, город Тула, Тульская область
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