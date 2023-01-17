Кондрашов Ермолай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Бракосочетание
До 1776
Бракосочетание
Между 1786 и 1788
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Кондрашов Николай Ермолаевич
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Кондрашов Григорий Ермолаевич
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Кондрашова Пелагея Ермолаевна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Кондрашова Анна Ермолаевна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Кондрашова Александра Ермолаевна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Кондрашов Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно