Кондрашов Ермолай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Ермолай Григорьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Кондрашов Григорий Никонович

Мать: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1776

Жена: Кондрашова Евдокия Матвеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Между 1786 и 1788

Жена: Кондрашова Мария Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Кондрашов Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кондрашов Григорий Ермолаевич

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Кондрашова Пелагея Ермолаевна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Кондрашова Анна Ермолаевна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Кондрашова Александра Ермолаевна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кондрашов Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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