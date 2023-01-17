Кондрашова Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиОколо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1786 и 1788
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Кондрашов Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Кондрашов Григорий Ермолаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Кондрашова Пелагея Ермолаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Кондрашова Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Кондрашова Александра Ермолаевна
Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Кондрашов Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич
Смерть
Около 1848