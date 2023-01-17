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Кондрашова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Около 1848

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Между 1786 и 1788

Муж: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Кондрашов Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кондрашов Григорий Ермолаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Кондрашова Пелагея Ермолаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Кондрашова Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Кондрашова Александра Ермолаевна

Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кондрашов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Кондрашов Ермолай Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1848
Тула, город Тула, Тульская область
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