Кондрашов Тит Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиОколо 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Кондрашова Вера Титовна
Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Кондрашов Василий Титович
Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Кондрашов Гаврила Титович
Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна
Бракосочетание
После 1816
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1820