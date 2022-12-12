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Кондрашов Тит Григорьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Около 1820

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Кондрашов Григорий Никонович

Мать: Кондрашова Васса Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Кондрашова Вера Титовна

Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кондрашов Иван Титович

Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кондрашов Василий Титович

Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кондрашов Гаврила Титович

Мать ребёнка: Кондрашова Софья Ларионовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
После 1816

Жена: Кондрашова Марфа Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Софья Ларионовна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1820
Тула, город Тула, Тульская область
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