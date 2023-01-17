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Кондрашов Иван Титович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Кондрашов Тит Григорьевич

Мать: Кондрашова Софья Ларионовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1817

Жена: Кондрашова Анна Лукинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Кондрашова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Кондрашова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Кондрашова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Кондрашов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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