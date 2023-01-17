Кондрашов Иван Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Кондрашова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Кондрашова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Кондрашова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Кондрашов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Лукинична
Смерть
Неизвестно