Кондрашова Анна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Анна Лукинична

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1817

Муж: Кондрашов Иван Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Кондрашова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1818

Дочь: Кондрашова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Кондрашова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Кондрашов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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