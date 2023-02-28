Кондрашова Анна Лукинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Кондрашова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Кондрашова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Кондрашова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Кондрашов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Титович
Смерть
Неизвестно