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Кондрашов Василий Титович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Кондрашов Тит Григорьевич

Мать: Кондрашова Софья Ларионовна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кондрашов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1823

Жена: Кондрашова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Кондрашова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кондрашов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1832
Тула, город Тула, Тульская область
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