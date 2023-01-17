Кондрашов Василий Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Кондрашов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Кондрашова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Кондрашов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кондрашова Мария Ивановна
Смерть
Около 1832