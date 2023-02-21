Кондрашова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кондрашов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1823

Муж: Кондрашов Василий Титович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Кондрашова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кондрашов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Титович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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