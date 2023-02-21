Кондрашова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Кондрашов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Титович
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Кондрашова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Титович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Кондрашов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Титович
Смерть
Неизвестно