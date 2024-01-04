Новгородов Иван Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовгородов Иван Калинович

Новгородов Иван Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1908

Дата смерти

05.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1908

Отец: Новгородов Калин Афанасьевич

Мать: Новгородова Степанида Терентьевна

Рождение ребёнка
11.08.1929

Сын: Новгородов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Новгородова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
15.01.1932

Сын: Новгородов Василий Иванович

Мать ребёнка: Новгородова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
12.03.1935

Дочь: Агапова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новгородова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: Веселова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Новгородова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1939

Сын: Новгородов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Новгородова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Мария Семеновна

Смерть
05.12.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close