Новгородов Иван Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1908
Дата смерти05.12.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1908
Рождение ребёнка
11.08.1929
Сын: Новгородов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Новгородова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
15.01.1932
Сын: Новгородов Василий Иванович
Мать ребёнка: Новгородова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
12.03.1935
Дочь: Агапова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новгородова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: Веселова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Новгородова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1939
Сын: Новгородов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Новгородова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1982