Новгородова (Давыдова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1910
Дата смерти07.09.1993
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910
Отец: Давыдов Иван Еремеевич
Мать: Давыдова Марфа Вукуловна
Бракосочетание
15.02.1933
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.03.1935
Дочь: Агапова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: Веселова (Новгородова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович
Рождение ребёнка
13.09.1939
Сын: Новгородов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович
Смерть
07.09.1993