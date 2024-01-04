Новгородова (Давыдова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова (Давыдова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1910

Дата смерти

07.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1910

Отец: Давыдов Иван Еремеевич

Мать: Давыдова Марфа Вукуловна

Бракосочетание
15.02.1933

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.03.1935

Дочь: Агапова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович

Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: Веселова (Новгородова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович

Рождение ребёнка
13.09.1939

Сын: Новгородов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Новгородов Иван Калинович

Смерть
07.09.1993

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