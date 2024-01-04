Новгородов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1939
Дата смерти05.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1939
Рождение ребёнка
26.07.1963
Дочь: Дедкова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Новгородова Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
25.03.1965
Сын: Новгородов Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Новгородова Раиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1994