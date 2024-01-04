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Новгородов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1939

Дата смерти

05.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1939

Отец: Новгородов Иван Калинович

Мать: Новгородова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1963

Дочь: Дедкова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Новгородова Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
25.03.1965

Сын: Новгородов Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Новгородова Раиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Раиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Галина Владимировна

Смерть
05.01.1994
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