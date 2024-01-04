Новгородова (Козловцева) Раиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова (Козловцева) Раиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1939

Отец: Козловцев Федор Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1963

Дочь: Дедкова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Новгородов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1965

Сын: Новгородов Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Новгородов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородов Виктор Иванович

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