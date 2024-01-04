Новгородова (Козловцева) Раиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1939
Отец: Козловцев Федор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1963
Дочь: Дедкова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Новгородов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1965
Сын: Новгородов Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Новгородов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно