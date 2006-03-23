Агапова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1935
Дата смерти23.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1953
Сын: Агапов Николай Константинович
Отец ребёнка: Агапов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1959
Дочь: Нуйкина Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Агапов Константин Васильевич
Смерть
23.03.2006