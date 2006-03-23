Агапова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1935

Дата смерти

23.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1935

Отец: Новгородов Иван Калинович

Мать: Новгородова (Давыдова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агапов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1953

Сын: Агапов Николай Константинович

Отец ребёнка: Агапов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
28.07.1959

Дочь: Нуйкина Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Агапов Константин Васильевич

Смерть
23.03.2006

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