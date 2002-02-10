Агапов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1932
Дата смерти10.02.2002
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1953
Сын: Агапов Николай Константинович
Мать ребёнка: Агапова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1959
Дочь: Нуйкина Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Агапова Анна Ивановна
Смерть
10.02.2002