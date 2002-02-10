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Агапов Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1932

Дата смерти

10.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1932

Отец: Агапов Василий Федорович

Мать: Агапова (Каузова) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1953

Сын: Агапов Николай Константинович

Мать ребёнка: Агапова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1959

Дочь: Нуйкина Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Агапова Анна Ивановна

Смерть
10.02.2002

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