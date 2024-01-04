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Давыдов Иван Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1905

Дочь: Давыдова Прасковья Проська Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Вукуловна

Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: Новгородова (Давыдова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Марфа Вукуловна

Смерть
Неизвестно

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