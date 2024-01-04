Давыдов Иван Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1905
Дочь: Давыдова Прасковья Проська Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Вукуловна
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: Новгородова (Давыдова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова Марфа Вукуловна
Смерть
Неизвестно