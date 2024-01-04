Давыдова Марфа Вукуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Марфа Вукуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1905

Дочь: Давыдова Прасковья Проська Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: Новгородова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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