Давыдова Марфа Вукуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1905
Дочь: Давыдова Прасковья Проська Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: Новгородова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Еремеевич
Смерть
Неизвестно